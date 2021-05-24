Женщина упала на рельсы на станции метро "Тульская" в Москве

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Женщина упала на пути на станции московского метро "Тульская", ее удалось спасти. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"На "Тульской" женщина упала на рельсы. По предварительной информации, у нее закружилась голова. Ей помогли подняться обратно на платформу и передали медикам для осмотра", - рассказали в ведомстве.

ТАСС не располагает информацией о характере травм пострадавшей.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что инцидент серьезно не повлиял на график движения поездов.