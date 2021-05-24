В Якутии возбудили уголовное дело из-за крупного лесного пожара

ТАСС, 24 мая. Следователи в Якутии возбудили уголовное дело по факту уничтожения леса в результате лесного пожара на площади более 8 тыс. га, который возник из-за пала сухой травы. Об этом в понедельник сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов в регионе составляет 256 107,6 тыс. га (83,4% его территории). В 2020 году площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 6 млн га.

"На участке местности в междуречье рек Иморга и Томпо, расположенном в 11 км от с. Кескил Томпонского района, зарегистрирован лесной пожар. Его площадь составила более 8 тыс. га. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем, причинившие крупный ущерб")", - говорится в сообщении.

Уточняется, что лесной пожар возник из-за незаконного выжигания сухой травы на сельскохозяйственных угодьях, в результате чего огонь перебросился на лесной массив. По предварительным данным, ущерб составил более 330 тыс. рублей. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей, либо обязательные работы, либо лишение свободы до четырех лет.

Сейчас в четырех районах Якутии действует особый противопожарный режим. По данным на 24 мая, за сутки ликвидировано четыре пожара на площади 1,4 тыс. га, ведется тушение восьми очагов на площади 68 га. В борьбе с пожарами задействовано 169 человек и 13 единиц техники.