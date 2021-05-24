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В Магадане произошло ДТП с участием двух автомобилей

Пострадали три человека, в том числе ребенок

ТАСС, 24 мая. Авария с участием двух автомобилей произошла в понедельник в Магадане, в результате травмы получили три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Магаданской области.

ДТП произошло на перекрестке улиц Портовая и Дзержинского, столкнулись автомобили Dainatsu Pyzar и Toyota Caldina. "На место вызова были направлены отделения пожарно-спасательной части №1 и пожарно-спасательного центра. Спасатели оказали первую помощь пострадавшим и передали их для дальнейшей госпитализации сотрудникам скорой медицинской помощи. В результате ДТП спасены три человека, в том числе ребенок, два человека госпитализированы", - сказали в пресс-службе главка.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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