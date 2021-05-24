Авиация МЧС приступила к тушению пожаров в 3 новых районах Тюменской области

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Самолет и вертолет МЧС России приступили к тушению природных пожаров еще в трех районах Тюменской области, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЧС.

"От авиации МЧС России привлечены вертолет Ми-8 и самолет Ил-76. За прошедшие выходные ими произведено более 100 сливов. Сегодня они приступили к работе в Нижнетавдинском, Аромашевском и Вагайском районах", - сказали в министерстве.

В регионе работают семь аварийно-спасательных групп МЧС, которые дежурят в населенных пунктах. На контроле находятся Тюменский, Аромашевский, Нижнетавдинский, Викуловский, Ярковский, Вагайский и Ишимский районы. Общая группировка ведомства составляет 312 человек и 47 единиц техники. Тушением в регионе руководит комиссия Центрального аппарата МЧС России во главе с первым заместителем министра Александром Чуприяном.

Всего, по данным оперативного штаба региона на воскресенье, для тушения пожаров в Тюменской области привлечены специалисты Авиалесоохраны, МЧС, подразделений УМВД России и Минобороны РФ, вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76. Задействовано более 1,4 тыс. человек и 300 единиц техники.

Ранее губернатор заявил, что в 2021 году в регионе самые масштабные пожары за последние 10 лет. С 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах - въезд в леса и их посещение находятся под запретом. Вторую неделю стоит аномально жаркая для мая погода - до +30 градусов. С начала года зарегистрировано свыше 230 лесных пожаров на общей площади более 171 тыс. га, количество ландшафтных пожаров превысило 1 тыс. на общей площади более 47 тыс. га.