Генпрокуратура направила в суд дело Гагиева

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело руководителя преступного сообщества и входящих в него трех банд, участники которых убили шесть жителей Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-служба Генпрокуратуры.

"В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Аслана Гагиева по прозвищу Джако. Уголовное дело направлено в Верховный суд РФ для решения вопроса об изменении его территориальной подсудности в связи с наличием реальной угрозы личной безопасности участников судебного разбирательства", - сообщили в Генпрокуратуре.

Гагиев обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ ("Создание и руководство преступным сообществом"), ч. 1 ст. 209 УК РФ ("Создание и руководство бандой"), ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц"), ч. 3 ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия"). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

По версии следствия, Гагиев хотел установить доминирующее положение в криминальной среде Северной Осетии, создав на территории этой республики три вооруженные банды, которые вошли в его преступное сообщество. Банды возглавили ранее осужденные Олег Дзарахохов, Бахром Секинаев, а также находящийся сейчас в международном розыске Денис Кокоев.

В 2012-2013 году по указанию Гагиева участники банд совершили шесть убийств, в том числе заместителя прокурора Промышленного района Владикавказа.