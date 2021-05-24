Депутат мурманского горсовета и сотрудница Минтранса региона арестованы по делу о взятке

МУРМАНСК, 24 мая. /ТАСС/. Депутат мурманского городского совета Станислав Ланин и сотрудница регионального Министерства транспорта арестованы за взятку. Об этом в понедельник сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

"Задержан и арестован за взятку депутат городского совета города Мурманска [Станислав] Ланин, вместе с ним данная подельница, которая работала на невысокой должности в министерстве транспорта", - сообщил Чибис.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Мурманской области, возбуждено уголовное дело за получение должностным лицом взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 2019 по 2020 годы Ланин потребовал от собственника коммерческой организации передачи взятки в сумме 5,5 млн рублей за то, чтобы не затягивать и не препятствовать оплате денежных средств заказчиком - учреждением (мурманское "Управление дорожного хозяйства") - по заключенным с подрядчиком контрактам на выполнение дорожно-строительных работ в Мурманске.

20 мая 2021 года обвиняемый получил часть денег в сумме 1 100 000 рублей, после чего был задержан. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.