Состояние учительницы, на которую в Пермском крае с ножом напал ученик, улучшилось

ПЕРМЬ, 24 мая. /ТАСС/. Учителя лицея № 1 в городе Березники Пермского края, на которую напал ученик с ножом, перевели из реанимации в общую палату. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

"Учительницу, пострадавшую в пятничном инциденте в Березниках, перевели из реанимации в общую палату краевой больницы в Перми. Состояние стабильное, угрозы для жизни в настоящий момент нет", - говорится в сообщении.

Выходные учительница провела в реанимации, перенеся две операции. Педагог попала в больницу после того, как на нее в учебное время напал один из учеников. С ранением шеи она была госпитализирована в краевую больницу имени Вагнера в Березниках, где была прооперирована в первый раз, затем была транспортирована в пермскую краевую больницу. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство, суд отправил нападавшего под стражу.