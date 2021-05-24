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В Новосибирске трое рабочих пострадали при падении строительной люльки

Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом

НОВОСИБИРСК. 24 мая. /ТАСС/. Трое рабочих получили травмы при падении с высоты строительной люльки в Новосибирске. Состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое, двое рабочих находятся в тяжелом состоянии, сообщила ТАСС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.

Днем в понедельник в социальных сетях была опубликована информация о падении с высоты строительной люльки с рабочими. Инцидент произошел на стройке одного из домов Новосибирска.

"Было соответствующее обращение на улице Кропоткина. По предварительной информации, пострадали три человека: один крайне тяжелый, двое тяжелых", - сказала собеседница агентства.

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