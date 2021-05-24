Мосгорсуд отменил условный приговор ранившему ребенка экс-полицейскому

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд отменил приговор и отправил на новое рассмотрение дело в отношении бывшего полицейского Ивана Князева, который ранее получил условный срок за ранение ребенка из травматического пистолета. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Симоновского суда Москвы в отношении Князева И. П. и постановил отменить приговор и направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе. В отношении Князева избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - сказал собеседник агентства.

Ранее правозащитник Иван Мельников просил прокурора Москвы провести проверку на предмет наличия оснований для обжалования приговора с целью привлечения Князева к более суровой ответственности. По его словам, приговор выглядит необоснованно мягким, так как здоровью девочки был причинен вред общеопасным способом с применением оружия. Он также отметил, данное правонарушение совершил человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел 6 декабря прошлого года возле дома на Судостроительной улице в Москве. Сотрудник полиции Князев, который был в гражданской одежде и не при исполнении, в ходе конфликта выстрелил из травматического пистолета в 13-летнюю девочку. Серьезных травм она не получила, но была госпитализирована. Симоновский суд Москвы приговорил Князева к трем годам лишения свободы условно.