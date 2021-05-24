Под Тверью подросток погиб от удара током

ТАСС, 24 мая. Группа подростков вечером в воскресенье проникла на территорию бывшего водозабора в городе Калязине Тверской области, где один из них погиб от удара электротоком при попытке снять кабель в трансформаторной подстанции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщила в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"В вечернее время 23 мая в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении на территории бывшего водозабора в Калязине тела несовершеннолетнего 2004 года рождения. <...> В настоящее время проводятся проверочные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подростки проникли на территорию бывшего водозабора в Калязине, в помещении действующей трансформаторной подстанции один из них с помощью ручных инструментов попытался демонтировать кабель. От поражения электрическим током он умер на месте происшествия.