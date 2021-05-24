{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК взял на контроль дело об осквернении воинского мемориала в Калининграде

Подозреваемого отправили под стражу до 21 июля

ТАСС, 24 мая. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства ход следствия по уголовному делу об осквернении мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны в микрорайоне Чкаловск в Калининграде. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте СК РФ.

"Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, поставив его ход на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в минувшую пятницу в ряде региональных Telegram-каналов появилась видеозапись, на которой мужчина справил нужду на мемориальном комплексе. Его личность была установлена, он задержан полицией, возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над местами захоронения"). В воскресенье Центральный районный суд Калининграда по ходатайству следствия отправил подозреваемого под стражу до 21 июля текущего года.

Злоумышленник, которым оказался 31-летний уроженец Кемеровской области, дал признательные показания. Ранее он был судим за кражи, освободился из мест лишения свободы в сентябре 2019 года.

Братская могила в Чкаловске, где произошел инцидент, образовалась в ходе боевых действий в апреле 1945 года, позднее в нее производились захоронения умерших от ран в госпиталях. Там захоронено более 2 тыс. советских воинов, в том числе пятеро Героев Советского Союза. Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года мемориальный комплекс на братской могиле получил статус объекта культурного наследия муниципального значения.

Теги
РоссияКалининградская область
Девятиклассница умерла в день сдачи ОГЭ в Северной Осетии
До начала экзамена ученице стало плохо, обстоятельства произошедшего выясняются
Читать полностью