СК взял на контроль дело об осквернении воинского мемориала в Калининграде

ТАСС, 24 мая. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ведомства ход следствия по уголовному делу об осквернении мемориала павшим в годы Великой Отечественной войны в микрорайоне Чкаловск в Калининграде. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте СК РФ.

"Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, поставив его ход на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в минувшую пятницу в ряде региональных Telegram-каналов появилась видеозапись, на которой мужчина справил нужду на мемориальном комплексе. Его личность была установлена, он задержан полицией, возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над местами захоронения"). В воскресенье Центральный районный суд Калининграда по ходатайству следствия отправил подозреваемого под стражу до 21 июля текущего года.

Злоумышленник, которым оказался 31-летний уроженец Кемеровской области, дал признательные показания. Ранее он был судим за кражи, освободился из мест лишения свободы в сентябре 2019 года.

Братская могила в Чкаловске, где произошел инцидент, образовалась в ходе боевых действий в апреле 1945 года, позднее в нее производились захоронения умерших от ран в госпиталях. Там захоронено более 2 тыс. советских воинов, в том числе пятеро Героев Советского Союза. Постановлением правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года мемориальный комплекс на братской могиле получил статус объекта культурного наследия муниципального значения.