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Девятиклассница умерла в день сдачи ОГЭ в Северной Осетии

До начала экзамена ученице стало плохо, обстоятельства произошедшего выясняются

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 мая. /ТАСС/. Ученица девятого класса умерла в день сдачи основного государственного экзамена в Моздокском районе Северной Осетии, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки республики.

"Сегодня в Калининской школе Моздокского района, где расположен пункт проведения экзамена 718, до начала основного государственного экзамена стало плохо участнице ОГЭ. Врачи, дежурившие в школе, оказали первую помощь. Школьницу в сопровождении врача доставили в медицинское учреждение. Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания приносит искренние соболезнования родным и близким школьницы", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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