В Королеве водитель ранил двух пешеходов из травматического пистолета

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Водитель в ходе конфликта ранил из травматического пистолета двух пешеходов в Королеве. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"На нерегулируемом пешеходном переходе между 57-летним водителем автомобиля иностранного производства и двумя местными жителями 33 и 38 лет произошел словесный конфликт, в результате чего водитель произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в направлении данных граждан, которые с травмами были госпитализированы в Королевскую городскую больницу. Также телесные повреждения получил водитель автомашины", - сообщила Петрова.

Она уточнила, что инцидент произошел на Октябрьской улице. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), он отпущен под подписку о невыезде. Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу.