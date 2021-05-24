В Москве мужчина устроил стрельбу на детской площадке

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Мужчина расстрелял из травматического пистолета своего оппонента на детской площадке в столичном районе Солнцево, пострадавший в больнице. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"23 мая в больницу госпитализирован мужчина с огнестрельными ранениями в плечо, живот, ногу и грудь. Всего врачи насчитали шесть попаданий. Полиция нашла на месте происшествия на одной из детских площадок в Солнцево пять гильз и магазин от пистолета", - рассказал собеседник агентства.

Предполагаемого нападавшего доставили в отдел полиции, у него изъят травматический пистолет. Идет доследственная проверка.