Суд оставил без изменения приговор ударившему полицейского на акции 23 января в Москве

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным приговор Алексею Миляеву, осужденному на один год колонии за избиение полицейского и попытку сорвать с него шлем на несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Московском городском суде рассмотрены апелляционные жалобы на приговор Тверского районного суда Москвы в отношении Миляева А. А. Суд апелляционной инстанции изменил приговор в части вещественных доказательств. DVD, CD диски с видеозаписями определено хранить при уголовном деле, в остальной части приговор оставлен без изменения", - сказал представитель суда.

Уголовное дело в отношении Миляева рассматривалось в районном суде в особом порядке без изучения доказательств и допроса свидетелей в связи с признанием вины. Прокурор просил приговорить Миляева к 2,5 года колонии. Он обвинялся по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия к представителю власти"). Суд назначил ему наказание в виде одного года колонии общего режима.

Ранее пресс-служба СК РФ распространила видеоролик, на котором видно, как в центре Москвы в ходе событий 23 января молодой человек в маске наносит несколько ударов сотруднику 2-го оперативного полка полиции, а после этого хватает его шлем за забрало и пытается сорвать с него.