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В Москве мужчина похитил у сожительницы 6 млн рублей

Подозреваемый объявлен в розыск

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 6 млн рублей похитил у жительницы Москвы ее сожитель, после чего написал ей, что уехал в отпуск. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"23 мая жительница Москвы заявила в полицию о пропаже $65 тыс. и €15 тыс. Якобы ее сожитель написал ей, что отправляется в отпуск, а, вернувшись домой, женщина обнаружила в своей квартире пропажу всех сбережений", - рассказал собеседник агентства.

Мужчина перестал выходить на связь. Со слов потерпевшей, она проживала с гражданином Украины с 2018 года. Проводится доследственная проверка, мужчина объявлен в розыск.

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