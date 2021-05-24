Военный получил 7,5 года колонии за разбойное нападение на букмекерскую контору в Крыму

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил военнослужащего войсковой части 6922 Станислава Степаненко к 7,5 года колонии за разбойное нападение на пункт приема ставок на спорт в Симферополе. Его подельник и организатор преступления, военнослужащий запаса Сергей Бондарюк получил 9,5 года колонии, сообщается в понедельник на сайте Главного военного следственного управления СК России.

Суд установил, что Бондарюк в 2017-2018 годах работал в охранном предприятии, которое предоставляло услуги букмекерской компании, в том числе одному из пунктов приема ставок в центре Симферополя. Поступив на военную службу по контракту, он продолжил общаться с охранниками и персоналом этого пункта приема ставок. Зная слабые места в охране, Бондарюк решил совершить нападение на контору с использованием пистолета. 31 января 2019 года мужчина зашел в контору, предварительно закрыв лицо шарфом, и потребовал от сотрудника отдать ему деньги. В результате он завладел 314 тыс. рублей, которые на тот момент находились в кассе.

В августе того же года Бондарюк попытался повторить ранее совершенное преступление в том же пункте приема ставок. Однако по дороге его остановил сотрудник правоохранительных органов для проверки документов. Поскольку это могло способствовать его изобличению, Бондарюк предложил Степаненко принять участие в разбойном нападении.

23 августа 2019 года Степаненко зашел в пункт приема ставок и навел на кассира пневматический пистолет, после чего потребовал передать ему деньги. Получив более 463 тыс. рублей, он скрылся. Бондарюк во время совершения преступления находился на улице, наблюдая за прилегающей территорией. В последующем мужчины поделили деньги. Отмечается, что при проведении обыска в квартире, которую снимал Бондарюк, были обнаружены более 164 тыс. рублей.

"Судебная коллегия по уголовным делам Южного окружного военного суда, расположенная в городе Ростове-на-Дону, назначила Бондарюку и Степаненко наказание в виде лишения свободы на срок 9,5 и 7,5 года соответственно с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд обязал осужденных выплатить потерпевшей стороне более 299 тыс. рублей. Согласно решению суда, в ее пользу также обращены изъятые у Бондарюка средства. Мужчине также предстоит выплатить 314 тыс. рублей в счет погашения причиненного материального ущерба.