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Прокурор назвала причину обрушения кабины подъемника в Италии

Не сработала система экстренного торможения, сообщила прокурор коммуны Вербания Олимпия Босси
© EPA-EFE/ITALIAN FIRE AND RESCUE SERVICE

РИМ, 24 мая. /ТАСС/. Неисправность механизма безопасности стала причиной падения кабины фуникулера на севере Италии в воскресенье, что привело к гибели 14 человек. Об этом сообщила в понедельник прокурор коммуны Вербания (область Пьемонт) Олимпия Босси, занимающаяся расследованием происшествия. По факту инцидента заведено уголовное дело по обвинению в "непреднамеренном убийстве и доведении до катастрофы".

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"Система экстренного торможения не сработала", - приводит слова Босси агентство ANSA. По ее словам, расследование ведется в отношении нескольких компаний. Она также указала, что для начала должна быть проведена техническая экспертиза объекта инфраструктуры. "Пока рано говорить о каких-то выводах, предстоит выяснить причины отказа механизма", - указала прокурор коммуны. Кроме того, собственное расследование ведет специально созданная министерская комиссия.

В воскресенье при движении подъемника от озера Лаго-Маджоре на севере Италии на гору Моттароне высотой 1,5 тыс. м с 20-метровой высоты рухнула кабина фуникулера, не доехав 200-300 м до точки назначения. В результате погибли 14 человек, включая по меньшей мере двух детей. Из 15 человек, находившихся в кабине, выжил только пятилетний ребенок, который находится в тяжелом состоянии в больнице. В трагедии он потерял родителей, брата, прадедушку и прабабушку - жителей Израиля, приехавших навестить жившую в Италии внучку и ее семью.

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Италия
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