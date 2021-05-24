В Китае не менее 18 человек пострадали при землетрясении

ПЕКИН, 24 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 18 человек пострадали при землетрясении в западной китайской провинции Цинхай. Как сообщил в понедельник на пресс-конференции представитель регионального управления по чрезвычайным ситуациям Ли Цзюнь, стихийное бедствие затронуло более 32 тыс. местных жителей в 26 поселках.

17 пострадавших уже выписаны из медучреждений, один еще проходит лечение в больнице. Центральные и провинциальные власти выделили 69 млн юаней ($10,7 млн) на ликвидацию последствий бедствия.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в субботу в 02:04 по пекинскому времени (в пятницу в 21:04 мск). Эпицентр находился на территории высокогорного уезда Мадо Голог-Тибетского автономного округа, очаг залегал на глубине 17 км. Примерно за пять часов до этого серия мощных толчков магнитудой до 6,4 была зафиксирована в соседней юго-западной провинции Юньнань. Там погибли три человека, еще 27 получили травмы.

Цинхай - один из наименее населенных регионов Китая. По этому показателю провинция занимает второе место после Тибетского автономного района.