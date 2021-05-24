В МВД России предложили ужесточить ответственность за побои для граждан с судимостью

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. МВД России предлагает ужесточить наказание до двух лет лишения свободы в колонии за побои для граждан, имеющих судимость. Соответствующий законопроект размещен в понедельник на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов. Ранее за аналогичное преступление кроме штрафа и исправительных работ был предусмотрен арест до трех месяцев.

"Внести в статью 116.1 УК РФ ("Несение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию") частью 2, предусматривающей ответственность за нанесение побоев или совершение иных насильственных действий <...> лицом, имеющим судимость", - говорится в законопроекте.

Кроме того, санкции вводимой части также предусматривают штраф от 40 тыс. до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.