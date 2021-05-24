В школе в Смоленске преподавательница пригласила сына для наказания ученика

ТАСС, 24 мая. Уголовные дела по статьям "Халатность" и "Побои" возбудили следователи в Смоленске после проверки информации СМИ о том, что учительница школы №11 пригласила 20-летнего сына для наказания непослушного ученика. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Смоленской области.

"По результатам доследственной проверки возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ ("Побои") и ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), о причинении побоев школьнику, а также о халатности должностных лиц образовательного учреждения", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По данным пресс-службы, сыну учительницы предъявлено обвинение по статье "Побои", дело о халатности возбуждено в отношении должностных лиц средней школы № 11.

21 мая ряд региональных СМИ опубликовали информацию, что 20 мая в Смоленске учительница школы №11 пригласила своего 20-летнего сына, чтобы он наказал непослушного ученика. Молодой человек схватил мальчика за горло, потом заставил принять упор лежа и отчитывал за плохое поведение, а также запрещал ему жаловаться кому-либо на то, что произошло; остальным детям он приказал не мешать. СМИ также сообщали, что в учебном заведении после инцидента провели внеплановое производственное совещание, к учительнице применено дисциплинарное взыскание, затем она уволилась по собственному желанию.