В Минске задержали рейс LH1487 из-за сообщения о возможном теракте

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Национальный аэропорт Минск сообщил, что на его электронную почту поступило анонимное сообщение о намерении совершить террористический акт на рейсе LH1487 авиакомпании Lufthansa, следующем по маршруту Минск - Франкфурт.

Что известно об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске

"На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск - Франкфурт, - говорится в Telegram-канале аэропорта. - Вылет был запланирован на 14:20 (время совпадает с мск)".

Посадка на рейс была приостановлена, сейчас происходит повторный досмотр воздушного судна. "О происходящем проинформированы все заинтересованные стороны", - указали в пресс-службе.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в столицу Литвы, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о наличии на борту взрывного устройства. После посадки и проверки специалисты информацию о бомбе не подтвердили. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту обращения о заведомо ложном сообщении о минировании.