Трехлетний ребенок погиб, выпав из окна многоэтажки в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Следователи проводят проверку после гибели трехлетнего ребенка в Волгоградской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по области.

"Сегодня в правоохранительные органы Камышинского района поступило сообщение о том, что в машине скорой медицинской помощи скончался трехлетний мальчик, выпавший из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. По предварительным данным, в момент трагедии ребенок находился дома под присмотром старшего брата 2010 года рождения, мать детей в это время отлучилась на работу. Скорую медицинскую помощь вызвали очевидцы", - говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в пресс-службе ведомства.