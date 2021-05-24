Суд постановил выплатить студенту из Воронежа 1 млн рублей компенсации за издевательства

ВОРОНЕЖ, 24 мая. /ТАСС/. Центральный районный суд Воронежа вынес решение о выплате воронежскому студенту Максиму Гребенюку 1 млн рублей компенсации морального вреда из-за издевательства над ним сотрудниками полиции. Об этом сообщил ТАСС в понедельник адвокат Сергей Локтев, представляющий интересы студента.

"Суд постановил взыскать миллион рублей с Российской Федерации в лице Министерства внутренних дел <...> Мы просили 4 млн 11 тыс. рублей", - сказал Локтев.

Как пояснил адвокат, сумма взыскана в счет компенсации морального вреда Максиму Гребенюку, одному из двух воронежских студентов, над которыми в мае 2018 года издевались в отделе полиции № 4 Коминтерновского района Воронежа. Как уточнил собеседник агентства, иск был заявлен к МВД РФ. "Очевидно, что МВД будет это решение обжаловать", - сказал он.

В 2018 году в Воронеже было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ ("Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за его полномочия, повлекших нарушение прав граждан, с применением насилия") по факту насилия в отношении двух воронежских студентов Максима Гребенюка и Сергея Троянского. Студенты разместили на YouTube видеозапись, на которой заявили, что 26 мая 2018 года их в качестве свидетелей пригласили в отдел полиции № 4 Коминтерновского района Воронежа, но потом забрали паспорта, избивали и надевали на голову пакеты с нашатырным спиртом, требуя признаться в краже дорогого телефона. Студенты после этого обратились в региональное управление Следственного комитета РФ с заявлениями о неправомерных действиях полицейских.