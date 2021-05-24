При рейде на рынках Петербурга задержали 100 иностранцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ провели в понедельник совместный рейд на трех рынках и овощебазе в Санкт-Петербурге, после которого в отделы полиции доставили около 100 иностранцев, а также изъяли 6,5 тыс. литров алкоголя, более 30 тонн овощей и 12 тыс. пачек сигарет, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"В общей сложности изъято 6,5 тыс. литров спиртосодержащей продукции, свыше 12 тыс. пачек немаркированных табачных изделий и более 30 тонн немаркированной плодоовощной продукции. Помимо этого, полицией зафиксированы многочисленные нарушения норм миграционного законодательства - в отделы полиции доставлены около 100 иностранных граждан", - говорится в сообщении.

По данным полиции, также был обнаружен один мужчина, который находился в международном розыске. Проверки проводились на рынке в Апраксином дворе в центре Петербурга, а также на рынках на улицах Салова и Софийской и на Калининской овощебазе.