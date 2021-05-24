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ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

Роструд квалифицировал ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом как несчастный случай

В момент происшествия все погибшие и пострадавшие работники находились при исполнении трудовых обязанностей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Роструд завершил предварительное расследование ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, где погибли 11 человек и семь пострадали, сообщили в пресс-службе Государственной инспекции труда в Ростовской области в понедельник. Специальная комиссия, расследовавшая инцидент, посчитала ЧП несчастным случаем на производстве.

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Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
Что известно о ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

"Мы завершили предварительное расследование, в ходе которого установлено, что все погибшие и пострадавшие работники находились при исполнении трудовых обязанностей в момент происшествия. По результатам чего комиссия квалифицировала данный несчастный случай как несчастный случай на производстве", - приводит пресс-служба слова руководителя ведомства Михаила Иванкова.

Сообщается, что Роструд передал документы в Фонд социального страхования для организации страховых выплат пострадавшим и семьям погибших.

Ранее директор таганрогского "Водоканала" Евгений Плетменцев также сообщил ТАСС, что считает произошедшее на очистных сооружениях в Неклиновском районе области несчастным случаем. По его словам, проект ремонтных работ, которые там проводились, не подразумевал наличие опасного газа внутри сооружения.

Теги
РоссияРостовская областьЧП на очистных сооружениях под Таганрогом
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