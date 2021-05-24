В Дагестане после гибели двух человек от отравления угарным газом возбудили дело

МАХАЧКАЛА, 24 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после смерти двух человек от отравления угарным газом в Дагестане, сообщили в понедельник в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан по факту смерти двух человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в сообщении СК.

По версии следствия, 23 мая 2021 года в одной из квартир дома, расположенного по переулку Офицерский в городе Дербенте, обнаружены тела 27-летней женщины и шестилетнего мальчика из города Махачкалы. Из указанной квартиры в больницу с признаками отравления также доставлена 29-летняя жительница Махачкалы. По предварительным данным, смерть женщины и ребенка наступила от отравления угарным газом.

"В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавил представитель СК.