Жителя Волгоградской области обвинили в контрафакте алкоголя на 65 млн рублей

ВОЛГОГРАД, 24 мая. /ТАСС/. Организатора преступной группы из Волгоградской области обвинили в незаконном обороте контрафактного алкоголя с причинением ущерба правообладателям на сумму более 65 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

"По версии следствия, обвиняемым 52-летним организатором преступной группы совместно с 18 сообщниками на территории складских помещений в Городищенском районе Волгоградской области осуществлялось незаконное изготовление в целях сбыта немаркированной контрафактной алкогольной продукции. При этом суррогат производился участниками ОПГ под видом продукции известных торговых брендов с использованием поддельных федеральных специальных и акцизных марок. Ущерб правообладателям превысил 65 млн рублей", - говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется по п. "а", "б" ч. 6 ст. 171.1 ("Незаконное изготовление в целях сбыта немаркированной контрафактной алкогольной продукции в составе организованной группы, в особо крупном размере"), ч. 4 ст. 327.1 ("Использование поддельных федеральных специальных марок и акцизных марок"), ч. 3 ст. 180 ("Незаконное использование чужого товарного знака"), ч. 3 ст. 30, п. "а", "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ ("Покушение на незаконное предпринимательство в составе организованной группы, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере"). Преступления совершались в период с октября по декабрь 2015 года, уточнили в пресс-службе.

"В период с 2016-го по февраль 2021 года мужчина находился в федеральном розыске, вину в содеянном он полностью признал. Санкции вмененных составов преступлений в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до восьми лет. Ранее в отношении 18 участников ОПГ вынесены обвинительные приговоры с назначением наказания в виде лишения свободы на сроки от 1 года 1 месяца до 5 лет 5 месяцев", - добавили в пресс-службе ведомства.