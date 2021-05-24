Отставной полковник Росгвардии из Дагестана получил восемь лет колонии

МАХАЧКАЛА, 24 мая. /ТАСС/. Махачкалинский гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя начальника отдела сил специального назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ полковника в отставке Сергея Иноземцева к восьми годам лишения свободы за попытку дать взятку в особо крупном размере. Об этом сообщается в понедельник на сайте Главного военного следственного управления СК России.

Суд установил, что 26 февраля 2020 года Иноземцев в Каспийске прибыл в кабинет старшего государственного инспектора по государственному контролю в сфере охраны морских биологических ресурсов пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан. За денежное вознаграждение в размере 3 млн рублей мужчина попросил инспектора оказать содействие в выгрузке улова рыбопромыслового предприятия ЗАО "МТС-Сельхозтехника" вне установленных мест, а также не осуществлять контроль незаконного вылова в объеме, значительно превышающем установленную долю квоты. Госинспектор на предложение Иноземцева ответил отказом и доложил своему руководству и сотрудникам отдела собственной безопасности пограничного управления о попытке дачи ему взятки.

Несмотря на отказ, Иноземцев предложил своему знакомому Омаргаджи Шарипову выступить в качестве посредника при передаче взятки. 4 апреля 2020 года Шарипов передал госинспектору 300 тыс. рублей. При этом передача взятки проходила в условиях оперативно-разыскного мероприятия под контролем сотрудников правоохранительных органов.

"Приговором Махачкалинского гарнизонного военного суда Иноземцеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет, воинского звания "полковник в отставке", а также права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 2 года. Изъятые 300 тыс. рублей суд обратил в доход государства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Покушение на дачу взятки должностному лицу через посредника в особо крупном размере за совершение заведомо незаконных действий"). Материалы уголовного дела в отношении Шарипова выделены в отдельное производство.