Суд Великого Новгорода арестовал на семь суток Галямину за неповиновение полиции

"Юлия признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение распоряжению сотрудника полиции"). Судом в Великом Новгороде ей назначено наказание в виде административного ареста сроком семь суток, - сказал защитник. - Будем обжаловать".

Помимо неповиновения полиции, Галяминой вменили также статью 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"). По словам ее защитника, протокол по этой статье будет рассмотрен в суде в ближайшее время. По второй статье Галяминой грозит административный штраф до 30 тыс. рублей.

Галямина была задержана в минувшую субботу на съезде муниципальных депутатов в Великом Новгороде, выходные дни до суда она провела в отделе полиции. В отношении нее было составлено два протокола: о неповиновении распоряжению сотрудника полиции (статья 19.3 КоАП РФ) и невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения (20.6.1 КоАП РФ). Вину она свою не признала и заявила, что неповиновения полицейским не оказывала и не нарушала связанных с ковидом правил поведения во время съезда парламентариев в Великом Новгороде.