{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Признавшегося в кибератаке на Tesla россиянина приговорили в США к уже отбытому сроку

Решение было принято с учетом того, что Егор Крючков ранее признал свою вину, уточняется в документах суда

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Окружной суд Невады приговорил россиянина Егора Крючкова, признавшего себя виновным в сговоре с целью взлома компьютерной сети компании Tesla, к уже отбытому им сроку 10 месяцев. Об этом говорится в документах суда, поступивших в распоряжении ТАСС.

Решение было принято с учетом того, что россиянин ранее признал свою вину, уточняется в документах суда. Крючкова также приговорили к депортации и выплате штрафа в $14,8 тыс.

По версии следствия, Крючков рассчитывал "похитить данные из компьютерной сети компании, а потом заниматься вымогательством, угрожая раскрыть сведения". Сотрудник, с которым летом 2020 года якобы пытался договориться россиянин, оповестил о данном плане свое руководство. Оно проинформировало ФБР США.

Минюст США сообщил в августе о задержании Крючкова в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) по обвинению в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенной компьютерной системе. Он пытался подкупить сотрудника некой американской компании в Неваде, чтобы загрузить в ее компьютерные системы вредоносное программное обеспечение. Крючков свою вину признал.

Прокуратура не уточняла название компании, о которой идет речь, однако глава Tesla Илон Маск ранее дал понять, что речь идет об этой корпорации.

Теги
СШАРоссияМаск, Илон
Суд Великого Новгорода арестовал на семь суток Галямину за неповиновение полиции
Она не признала свою вину
Читать полностью