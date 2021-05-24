Признавшегося в кибератаке на Tesla россиянина приговорили в США к уже отбытому сроку

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Окружной суд Невады приговорил россиянина Егора Крючкова, признавшего себя виновным в сговоре с целью взлома компьютерной сети компании Tesla, к уже отбытому им сроку 10 месяцев. Об этом говорится в документах суда, поступивших в распоряжении ТАСС.

Решение было принято с учетом того, что россиянин ранее признал свою вину, уточняется в документах суда. Крючкова также приговорили к депортации и выплате штрафа в $14,8 тыс.

По версии следствия, Крючков рассчитывал "похитить данные из компьютерной сети компании, а потом заниматься вымогательством, угрожая раскрыть сведения". Сотрудник, с которым летом 2020 года якобы пытался договориться россиянин, оповестил о данном плане свое руководство. Оно проинформировало ФБР США.

Минюст США сообщил в августе о задержании Крючкова в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) по обвинению в сговоре с целью умышленного причинения вреда защищенной компьютерной системе. Он пытался подкупить сотрудника некой американской компании в Неваде, чтобы загрузить в ее компьютерные системы вредоносное программное обеспечение. Крючков свою вину признал.

Прокуратура не уточняла название компании, о которой идет речь, однако глава Tesla Илон Маск ранее дал понять, что речь идет об этой корпорации.