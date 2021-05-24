В Омской области завели уголовное дело на девушку за сексуальные действия с детьми

ТАСС, 24 мая. Следователи в Омской области завели уголовное дело в отношении 23-летней девушки, ее обвиняют в действиях сексуального характера с несовершеннолетними девочками. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области продолжается расследование уголовного дела в отношении 23-летней жительницы Омского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 134 УК РФ ("Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста")", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что в декабре прошлого года обвиняемая неоднократно совершала действия сексуального характера с несовершеннолетними девочками, снимала их на видео и далее распространяла ролики в соцсетях. Сейчас следователи проводят допросы потерпевших. Проводится психолого-психиатрическая экспертиза, а также назначена экспертиза видеоматериалов.

"По инициативе следствия в отношении обвиняемой - матери двух малолетних детей - избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - добавили в пресс-службе.

Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах региона, подозреваемая - "супруга депутата поселкового совета, она обвинения отрицает".