Экс-чиновник на Камчатке предстанет перед судом за взяточничество в особо крупном размере

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 мая. /ТАСС/. Бывший сотрудник администрации города Елизово на Камчатке, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, предстанет перед судом, сообщает пресс-служба прокуратуры Камчатского края.

По версии следствия, преступление чиновник совершил в конце прошлого года, когда получил от исполнителя муниципального контракта по восстановлению сетей наружного освещения в городе Елизово через посредника взятку в 800 тыс. рублей. Взамен он обещал способствовать в замене характеристик и параметров работ и используемых материалов, а также беспрепятственной приемке выполненных работ и своевременной их оплате. Возбуждено уголовное дело п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере").

"После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Елизовский районный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В прокуратуре отмечают, что обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, "в рамках которого сообщил о другом известном ему должностном преступлении".