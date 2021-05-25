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Самолет разбился в Лас-Вегасе после взлета с базы ВВС США

На месте находятся экстренные службы, периметр оцеплен

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Самолет разбился в понедельник почти сразу после взлета с авиабазы ВВС США Неллис, расположенной близ Лас-Вегаса. Об этом сообщила пресс-служба авибазы в Twitter.

"Воздушное судно под управлением субподрядчика, которое совершило взлет с базы Неллис ВВС США, разбилось около 14:30 за южной границей базы", - говорится в сообщении.

По сведениям телеканала Fox News, самолет упал недалеко от начальной школы имени Мартина Лютера Кинга в Лас-Вегасе, с места крушения поднимается густой дым. На месте уже находятся экстренные службы, периметр оцеплен. Информация о возможных жертвах, типе самолета и причинах инцидента пока не приводится.

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