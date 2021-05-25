Россиянина Фирсова приговорили в США к двум с половиной годам лишения свободы

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Гражданин России Кирилл Фирсов приговорен судом штата Калифорния к двум с половиной годам лишения свободы за управлением сайтом по продаже личных данных. Об этом в понедельник сообщил Минюст США.

"Кирилл Викторович Фирсов, российский гражданин, приговорен к 30 месяцам содержания под стражей за управление сайтом, который оказывал услуги киберпреступникам, продавая в онлайн-режиме данные о кредитных картах, а также другую персональную информацию и услуги, которые использовались для преступной деятельности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

При вынесении приговора окружной судья США Синтия Башант отметила, что Фирсов находился в заключении в Соединенных Штатах в течение 15 месяцев. Максимальное наказание по предъявленным обвинениям могло составлять до 10 лет лишения свободы. Отмечается, что после завершения срока заключения, он, вероятно, снова будет помещен под стражу до его депортации в Россию.

Как отмечает Минюст, Фирсов руководил онлайн-платформой Deer.io, которая, базируясь в России, была площадкой более чем для 3 тыс. активных магазинов, на которых злоумышленники продали личной информации, относящейся к США, на сумму более $1,2 млн. Среди продаваемой информации были не только игровые аккаунты, но также и такие данные как адреса, телефоны и номера соцстраховки.

Американские власти задержали Фирсова в аэропорту имени Джона Кеннеди 7 марта прошлого года. Этому предшествовала операция ФБР, в ходе которой на Deer.io были закуплены персональные данные более 3,6 тыс. жителей США.