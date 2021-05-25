Премьер Малайзии пообещал жесткие меры после столкновения поездов в метро в Куала-Лумпуре

СИНГАПУР, 25 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин заявил о жестких мерах, которые будут приняты в связи с произошедшим в понедельник вечером столкновением двух поездов легкого метро в Куала-Лумпуре, в результате чего более 210 пассажиров получили ранения. Об этом сообщает во вторник телеканал CNA.

Глава правительства потребовал "провести всестороннее расследование причин случившегося". Он также пообещал "предпринять самые жесткие меры в связи с данным инцидентом". Министр транспорта Ви Ка Сион заявил, что "это самое серьезное происшествие за 23 года функционирования системы легкого метро в Малайзии". Он также уточнил, что "тяжелые травмы получили 47 человек, а всего пострадали 213 пассажиров".

Как сообщает компания-оператор Prasarana Malaysia, во вторник утром движение по линии метрополитена, где произошла авария, частично восстановлено, однако поезда двигаются по одному пути. В связи с этим, отметил перевозчик, "ожидаются значительные задержки в движении". В компании рассчитывают, что работы по устранению последствий случившегося завершатся в течение трех дней.

По словам главы Минтранса, по неустановленной пока причине поезд, в котором находились пассажиры, столкнулся с пустым составом, проходившим испытания.