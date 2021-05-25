В Китае в результате отравления токсичным газом на пищевом комбинате погибли семь человек

ПЕКИН, 25 мая. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек погибли, один пострадал в результате, предположительно, отравления токсичным газом на пищевом комбинате в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом во вторник сообщил информационный портал Sina.

По его данным, в понедельник около 14:57 по местному времени (09:57 мск) местные экстренные службы начали получать сообщения об инциденте на пищевом комбинате "Фужун суньлэй" в уезде Чаннин города Ибинь.

По данным на 20:50 понедельника (15:50 мск), спасателям удалось обнаружить на комбинате тела пяти погибших, еще двое находились без сознания. В 10:00 вторника (05:00 мск) медики подтвердили их смерть. Еще один пострадавший находится в сознании, его состояние оценивается как стабильное, он проходит лечение.

Как передает Sina, предположительно, причиной смерти сотрудников комбината стало отравление сероводородом.

Причина и детали инцидента устанавливаются, ведется следствие.