В Якутии задержали замминистра сельского хозяйства за взятку в 1,1 млн рублей

ТАСС, 25 мая. Следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) Василия Афанасьева по подозрению в получении взятки от директора одного из предприятий в 1,1 млн рублей, а также превышению должностных полномочий. Чиновника задержали и допросили, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра сельского хозяйства республики Василия Афанасьева. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Желая извлечь для себя материальную выгоду, Афанасьев обязал директора [сельскохозяйственного потребительского] кооператива ежегодно перечислять ему денежные средства за общее покровительство и оказание содействия при незаконном получении субсидий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за период с 2018 по 2021 год заместитель министра получил взятку в общей сумме более 1,1 млн рублей. Кроме этого, чиновник способствовал незаконному предоставлению повышенной субсидии из бюджета республики данному сельхозкооперативу. "Преступные действия заместителя министра повлекли тяжкие последствия, выразившиеся в причинении бюджету Республики Саха (Якутия) материального ущерба в размере свыше 40 млн рублей", - следует из сообщения.

Афанасьева задержали и допросили, проводятся обыски по месту работы замминистра. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.