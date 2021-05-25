Бывший глава альянса Nissan-Renault-Mitsubishi встретится с французскими следователями

Французские власти с 2019 года изучают возможное злоупотребление экс-главой альянса корпоративными средствами. "Я с нетерпением ждал этого. Я бы хотел, чтобы это произошло намного раньше", - приводит издание слова Гона, который добавил, что для этой встречи, на которую он идет добровольно, ему потребовалась многочасовая подготовка со своей командой адвокатов.

Предметом разбирательств стали два банкета, организованные для Карлоса Гона на территории дворцового комплекса в Версале, предположительно, в рамках договора с французской компанией Renault. В первом случае Гон якобы отпраздновал свое 50-летие в 2014 году под предлогом банкета в честь 15-летия союза между Renault и Nissan, а во втором - сыграл свадьбу в Большом Трианоне (один из дворцов Версаля) в 2016 году. В ходе следствия французские власти заморозили активы экс-главы Renault - Nissan - Mitsubishi и его жены на общую сумму в несколько миллионов долларов.