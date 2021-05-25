Нападавшего на людей с ножом в Хабаровске отправили на принудительное лечение

ХАБАРОВСК, 25 мая. /ТАСС/. Суд в Хабаровске направил на принудительное лечение мужчину, который нападал на людей с ножом в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

"Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области доказательства признаны судом достаточными для вынесения постановления о применении принудительных мер медицинского характера в отношении мужчины 1977 года рождения, совершившего четыре запрещенных уголовным законом общественно опасных деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство")", - говорится в сообщении.

С декабря 2019 года по февраль 2020 года мужчина напал на четырех прохожих в Индустриальном районе Хабаровска, нанеся им ножевые ранения, один их из которых погиб. Эти происшествия вызвали большой резонанс. Мужчину задержали 12 февраля, его заключили под стражу. Была проведена стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Министерства здравоохранения РФ в Москве. Мужчину признали невменяемым.