Под Липецком возбудили дело после ложного сообщения об акте терроризма

ТАСС, 25 мая. Полицейские возбудили уголовное дело после ложного сообщения о минировании здания в Липецкой области, подозреваемого мужчину задержали, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации - "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, на телефон единой дежурной диспетчерской службы по Липецкому району позвонил мужчина, который сообщил о якобы заложенном им взрывном устройстве и готовности взорвать дом. Как уточняется в сообщении, на место предполагаемого взрыва выехали экстренные службы района, они обследовали здание и прилегающие территории, но взрывчатку и взрывные устройства не нашли.

"Информация проверялась совместно с УФСБ России по Липецкой области. Проведенными оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что к заведомо ложному сообщению об акте терроризма в отношении объекта социальной инфраструктуры причастен 35-летний житель села Боринское, который был задержан", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.