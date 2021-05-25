Мазутное пятно в порту Бошняково на Сахалине полностью устранили

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Специалисты завершили очистку порта села Бошняково Углегорского района (центральная часть Сахалина) от мазута, разлившегося в результате столкновения судов. Об этом во вторник сообщил ТАСС министр экологии Сахалинской области Александр Матненко.

"Весь мазут убран", - сказал собеседник агентства.

По информации областных властей, процесс ликвидации мазута длился более трех суток. В понедельник работа была выполнена на 80%. Спасателям активно оказывала помощь техническая служба порта.

Матненко рассказал, что окончательный ущерб, нанесенный в результате аварии, определит Роспотребнадзор.

Разлив произошел в пятницу, 21 мая. При заходе в грузовой терминал морского порт-пункта Бошняково произошло столкновение плашкоута с судном "Хэйгшенг Хармони" из КНР, один из топливных танков судна получил пробоину. В море вытек мазут массой около 0,8 тонны. Пострадавших нет. Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ начало проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта").