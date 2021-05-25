{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Кубани организовали проверку после разлива нефти в море в Туапсе

Специалисты отобрали пробы воды, площадь пятна пока не определили

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Природоохранная прокуратура организовала проведение проверки по факту разлива нефти в Черное море в Туапсе, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края во вторник.

"Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку", - сообщили в пресс-службе ведомства, подтвердив факт разлива нефтепродуктов.

Во вторник в местных сообществах в социальных сетях опубликовали видеозапись, на которой запечатлено появление пленки на поверхности Черного моря, автор предполагает, что это нефтепродукты, уточняется, что инцидент произошел в Туапсе.

Источник в экстренных службах региона рассказал ТАСС, что специалисты выезжали на место происшествия районе Туапсе, отобраны пробы воды, площадь пятна пока не определена.

Теги
РоссияКраснодарский край
ФСБ задержала сторонника ИГ, готовившего теракт в Норильске во время парада Победы
Боевика задержали 22 апреля
Читать полностью