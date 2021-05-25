В Москве у мужчины украли 3 млн рублей при попытке купить валюту

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Мужчина передал сумку с 3 млн рублей незнакомцу около банка, чтобы он зашел в здание и помог купить валюту, но тот сбежал с деньгами. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Мужчина, у которого был лимит на покупку большой суммы валюты, встретил около банка на ул. 1-я Тверской-Ямской, д. 23 стр. 1, незнакомца и попросил его помочь с покупкой валюты. Мужчина передал ему сумку с 3 млн рублей, тот зашел в банк, пробыл там несколько минут, вышел и сбежал", - рассказал собеседник агентства.

Пострадавший не смог догнать похитителя. Возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. По предварительным данным, подозреваемый - приезжий из Средней Азии.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили ТАСС, что происшествие случилось вчера. Пострадавший был безработным.

В новость внесены изменения (10:55 мск) - добавлен комментарий ГУ МВД по Москве