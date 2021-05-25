В больнице УФСИН по Саратовской области 27 заключенных объявили голодовку

САРАТОВ, 25 мая. /ТАСС/. Заключенные, которые содержатся в лечебно-исправительном учреждении в Саратовской области, отказываются принимать пищу, медицинская помощь им не требуется, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Саратовской области.

"В ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской области осужденные <…> 27 человек отказались принимать приготовленную в столовой учреждения пищу", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что они также "в демонстративно-шантажной форме совершили акты аутоагрессии". При этом, по данным УФСИН региона, от медицинской помощи они отказались, госпитализация никому не потребовалась.

"Свои противоправные действия осужденные объясняют несогласием с проведением плановых обыскных мероприятий, желанием получать продукты питания домашнего приготовления, а также посылки и передачи сверх установленного законом лимита", - добавили в пресс-службе.

Также осужденные вывели из строя установленные в помещениях камеры видеонаблюдения. Лечебно-исправительное учреждение функционирует в штатном режиме, ситуация находится под контролем сотрудников УФСИН России по Саратовской области, добавили в пресс-службе. По факту произошедшего проводится проверка.