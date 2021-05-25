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Суд приговорил к году колонии жителя Чувашии, виновного в гибели шести человек на пожаре

Инцидент произошел 1 января

ТАСС, 25 мая. Суд признал виновным жителя Чувашии в гибели шести человек, в том числе трех детей, при пожаре в его доме и приговорил к одному году колонии-поселения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 51-летнему жителю деревни Орнары Урмарского района. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении. Назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

По данным суда, осужденный в нарушение требований безопасности использовал в сенях своего деревянного дома холодильник с истекшим сроком эксплуатации. Ночью 1 января 2021 года произошло короткое замыкание, возник пожар, от отравления окисью углерода погибли находившиеся в доме его сожительница, двое ее дочерей, а также трое дочерей одной из них, детям было 4, 7 и 10 лет. Хозяину дома удалось спастись, он серьезно не пострадал, госпитализация не потребовалась.

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