Полиция возбудила дело после фиктивной регистрации 133 мигрантов в Тольятти

САМАРА, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции выявили факт незаконной регистрации более 130 мигрантов в Центральном районе Тольятти в Самарской области и возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

"По данным полицейских, местный житель 1976 года рождения с января по май текущего года незаконно поставил на миграционный учет 133 иностранных граждан по месту своей регистрации и проживания в частном доме, расположенном в Центральном районе города, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания", - говорится в сообщении.

Полиция неоднократно предупреждала подозреваемого об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства. По данным полиции, мужчина официально не трудоустроен, при этом ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Задержанный житель Тольятти признал вину и объяснил, что за услугу ему заплатили более 60 тыс. рублей. В результате в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 322,3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации"). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.