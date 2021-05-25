В Туапсе введен режим повышенной готовности в связи с разливом нефтепродуктов в море

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Туапсе из-за разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

"На территории Туапсе введен режим "Повышенная готовность" в связи с разливом нефтепродуктов в акватории Черного моря. Масляное пятно находится на удалении около 800 метров от берега в районе залегания глубоководного выпускного канализационного коллектора", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте организована работа оперативной группы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В данный момент проводятся работы по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов. Всего задействованы 75 человек, привлечено 22 единицы техники, в том числе восемь плавсредств.

"Обнаружены несколько масляных пятен, каждое обрабатывается абсорбентом. По информации оперативной группы, запаса реагентов достаточно", - добавили в оперштабе, отметив, что на ближайшем к разливу пляже также проводятся работы по обсервации береговой линии.