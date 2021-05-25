{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Туапсе введен режим повышенной готовности в связи с разливом нефтепродуктов в море

Масляное пятно находится на удалении около 800 метров от берега
© Кирилл Кухмарь/ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Режим повышенной готовности введен в Туапсе из-за разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе Краснодарского края.

"На территории Туапсе введен режим "Повышенная готовность" в связи с разливом нефтепродуктов в акватории Черного моря. Масляное пятно находится на удалении около 800 метров от берега в районе залегания глубоководного выпускного канализационного коллектора", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте организована работа оперативной группы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В данный момент проводятся работы по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов. Всего задействованы 75 человек, привлечено 22 единицы техники, в том числе восемь плавсредств.

"Обнаружены несколько масляных пятен, каждое обрабатывается абсорбентом. По информации оперативной группы, запаса реагентов достаточно", - добавили в оперштабе, отметив, что на ближайшем к разливу пляже также проводятся работы по обсервации береговой линии.

Теги
РоссияКраснодарский край
В Северной Македонии осквернили памятник российскому консулу
Вандалы сломали несколько гранитных плит, которые являются частью памятника "Русский крест", установленный в честь консула России Александра Ростковского в городе Битоле
Читать полностью