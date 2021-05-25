В Северной Македонии осквернили памятник российскому консулу

ЗАГРЕБ, 25 мая. /ТАСС/. Неизвестные осквернили памятник "Русский крест", установленный в честь консула России Александра Ростковского в городе Битоле. Об этом во вторник сообщила газета "Независимый вестник".

"Вандалы сломали несколько гранитных плит, которые являются частью памятника "Русский крест" в Битоле, установленного в городском парке. Сегодня утром плитка находилась на земле, лестница была повреждена", - говорится в сообщении. Полиция не располагает информацией о злоумышленниках.

Памятник "Русский крест" достигает 9 м в высоту, на его постаменте написано: "В честь и во славу российского императорского консула Его Превосходительства Александра Аркадьевича Ростковского (1860-1903) к 100-летию его гибели. 8 августа 2003 г. граждане Битолы".