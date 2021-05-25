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Суд приговорил к 17 и 14 годам колонии экс-сотрудников МВД по делу об отравленных письмах

В ходе прений сторон прокурор просил суд приговорить Максима Котоманова и Дмитрия Красильнокова к 18 и 16 годам колонии соответственно
© Владимир Гердо/ТАСС, архив

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Второй западный окружной военный суд приговорил к 17 и 14 годам заключения бывших сотрудников краснодарского МВД, Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова, по делу об отправке писем с ядовитым веществом в адрес дипломатических организаций. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд приговорил Котоманова к 17 годам колонии строгого режима, Красильникова - к 14 годам строго режима", - сказал собеседник агентства.

В ходе прений сторон прокурор просил суд приговорить Котоманова и Красильнокова к 18 и 16 годам колонии соответственно.

Они обвинялись в незаконном обороте сильнодействующих веществ, покушении на лиц, находящихся под международной защитой, покушении на контрабанду ядовитых веществ, организации террористического сообщества и покушении на террористический акт.

Как сообщала газета "Коммерсантъ", подсудимый Котоманов в конце 2017 - начале 2018 года изготовил около 200 писем в адрес посольств, других дипломатических миссий, а также руководителей Евросоюза и НАТО, в которые в том числе было вложено написанное на поддельном бланке депутата Госдумы Сергея Железняка приглашение на праздничное мероприятие, посвященное возвращению полуострова Крым в состав Российской Федерации. Письма с подозрительным порошком в феврале 2018 года получили около двух десятков посольств, в том числе Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Саудовской Аравии, США и Франции. При этом значительную часть конвертов, которые должны были отправиться за границу, при сортировке перехватили сотрудники "Почты России", пишет газета.

В июле 2019 года в Краснодаре по данному делу были задержаны пенсионеры МВД Максим Котоманов и Дмитрий Красильников. В письмах было ядовитое вещество на основе ртути.

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